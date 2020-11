Imed Hammami : «Ennahdha a besoin d’une révolution et Rached Ghannouchi doit quitter la présidence du parti»

Le dirigeant nahdhaoui Imed Hammami, estime que Rached Ghannouchi doit quitter la présidence du parti. «Il est président du mouvement depuis 40 ans et la loi ne lui permet pas de se présenter à nouveau», a-t-il dit, en affirmant qu’Ennahdha a besoin d’une révolution : «Nous ne voulons pas d’un président à vie!».

Invité aujourd’hui, mardi 2 novembre 2020, à l’émission « Kelma bel Kelma » sur radio Med, Imed Hammami a rappelé que Rached Ghannouchi a été reconduit à la tête du parti durant les deux derniers congrès : «mais il est temps de changer d’autant que la loi ne lui permet pas de se présenter une 3e fois. A moins qu’il viole le règlement interne».

Imed Hammami, membre du « groupe des 100 », qui a adressé, il y a deux mois une lettre à Rached Ghannouhi pour lui demander de renoncer à la présidence du parti, a également déploré le report répétitif du congrès en affirmant que cela fait un an que les instances d’Ennahda sont gelées, et que le pouvoir de décision est détenu par Rached Ghannouchi, or ce dernier ne se réunit avec le Conseil de la Choura que lorsqu’il le souhaite et «son silence ne fait qu’empirer la situation».

«Sous prétexte de la situation sanitaire liée au coronavirus, le congrès a été reporté plusieurs fois. Mais on aurait pu l’organiser avant la 2e vague de la pandémie. Sauf qu’en réalité Rached Ghannouchi veut des garanties pour pouvoir se présenter à la présidentielle de 2024, sous la bannière d’Ennahdha», a-t-il encore indiqué.

«Rached Ghannouchi est notre frère, notre père, on le respecte et il demeure évidemment le leader historique et l’un des fondateur d’Ennahdha. Mais un président d’un parti n’est pas son propriétaire. On a fait une révolution en Tunisie et Ennahdha a lui aussi besoin d’une révolution… Nous ne voulons pas d’un président à vie !», a-t-il déploré en rappelant la nécessité de respecter la loi du parti.

Imed Hammami a cependant indiqué que la justice ne sera pas saisie, en cas d’ infraction de la loi du parti, mais qu’l faut probablement s’attendre au départ de tous ceux qui s’opposent au 3e mandat de Ghannouchi.

Y. N.