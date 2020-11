Association et personnalités tunisienne : Il est de notre responsabilité d’affronter le terrorisme et les discours d’incitation à la haine

Dans la pétition reproduite ci-dessous des organisations et des personnalités tunisiennes appellent le gouvernement, le parlement et le président de la République «à se ressaisir et à condamner sans détour tout acte terroriste et à se dresser fermement contre les discours extrémistes prononcés par des élus du peuple, des imams ou tout autre responsable politique au prétexte de la défense de l’islam».

À l’heure où des imams appellent à boycotter les produits français pour marquer leur défense du prophète Mohammed; à l’heure où le président de la République lui-même cible celles et ceux qui «menacent la oumma musulmane», en omettant de dénoncer fortement et sans ambiguïté les crimes terroristes, et où des élus de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’en prennent ad hominem aux intellectuels, aux universitaires, aux artistes et aux juristes qui ont condamné les discours d’incitation à la haine et à la violence, en les taxant, en des termes d’une rare vulgarité, de servilité à l’égard de la France…, un islamiste extrémiste tunisien est passé à l’acte jeudi 29 octobre 2020 en perpétrant une opération terroriste effroyable dans une basilique du centre-ville de Nice qui a fait trois victimes.

Nous, personnalités, organisations et associations signataires, présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu’au peuple français, en les assurant de notre solidarité sans faille.

-Nous condamnons avec véhémence cette opération terroriste, comme nous le faisons pour tous les actes criminels et terroristes qui visent des citoyens pacifiques.

-Nous considérons que le terrorisme se nourrit du laxisme moral, juridique et politique face aux appels atroces à la violence et à la haine.

-Nous appelons le gouvernement tunisien, l’ARP et le président de la République à se ressaisir et à condamner sans détour tout acte terroriste et à se dresser fermement contre les discours extrémistes prononcés par des élus du peuple, des imams ou tout autre responsable politique au prétexte de la «défense de l’islam».

-Nous tenons également à dire notre solidarité avec nos concitoyens résidant en France, en Europe et partout dans le monde qui n’aspirent qu’à vivre dans la paix et la fraternité, malgré le racisme antimusulman qui fait le lit de l’extrémisme et du terrorisme.

-Nous mettons en garde contre l’exploitation de ces crimes perpétrés par les terroristes pour déclencher des campagnes politiques hostiles aux migrants, en appelant à les expulser et à aggraver les lois sur l’immigration.

-Nous rappelons, enfin, que l’opération de Nice démontre, encore une fois, que, si le terrorisme vise à propager la haine et à nourrir les fanatismes, le meilleur moyen d’y faire faire la diffusion des valeurs humanistes et leur défense incessante.

Vive l’amitié franco-tunisienne.

Oui à la tolérance et à la fraternité entre les peuples.

Non aux appels criminels à l’extrémisme et à la haine.

Liste des organisations signataires :

– Union générale tunisienne du travail (UGTT)

Beity

– Aigle de Carthage

– Association Arts et Cultures des deux Rives (ACDR)

– Association Citoyenneté, développement, cultures et Migrations des deux rives

– Création et Créativité pour le développement et l’embauche

– Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

– Association de femme tunisienne pour la recherche et le développement (Afturd)

– Fondation Hassan Saadaoui pour la démocratie et l’égalité

– Association Ibssar – جمعية ابصار

– Association tunisienne de défense des libertés individuelle (Adli)

– Perspectives El 3amel Ettounsi.

– Attalaki pour la liberté et l’égalité

– Association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ATDVU)

– Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

– Association tunisienne de lutte contre la violence (ATLV)

– Association tunisienne de lutte contre les MST et le Sida – section Tunis

– Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives (Grenoble)

– Engagement Citoyen

– Association Action citoyenne – Tunisie

– Association des Tunisiens en France (ATF)

– Association d’études de la pensée et de la société

– Vigilance pour la démocratie et l’état civique (Yaquadha)

– Coalition pour les Femmes de Tunisie

– Collectif citoyen Soumoud

– Collectif Culture Citoyenneté (3C)

– Collectif des Femmes Tunisiennes (CFT)

– Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie-Belgique (CVDT)

– Euromed-Droit

– Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

– Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES)

– Forum Mémoire commune pour la liberté et la démocratie

– Génération Solidaires

– Ligue des électrices tunisiennes (LET)

– Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH)

– Nachaz-Dissonances

– Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

– Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT)

– Organisation 23-10 d’appui au processus de transition démocratique

– Syndicat national des journalistes tunisien (SNJT)

– Union des Tunisiens pour l’action citoyenne (UTAC)

– Union nationale des femmes tunisienne (UNFT)

– Zembra écho

Personnes signataires:

– Hela Abdeljaouad, médecin, militante féministe et de défense des droits humains

– Hichem Abdessamad, traducteur, militant des droits humains

– Maha Abdelhamid, militante des droits humains

– Kacem Afaya, syndicaliste

– Hafedh Affes, militant associatif

– Mourad Allal, directeur de centre de formation

– Samir Allal, universitaire

– Tewfik Allal, militant associatif de l’immigration

– Emna Aouadi, syndicaliste, SG adjointe de FGEB-UGTT

– Nejma Aouadi, présidente de l’Afturd

– Youssef Aouida, business analyst

– Noureddine Baaboura, président de l’UTAC

– Selma Baccar, cinéaste, députée de l’ANC (2011-2014)

– Nejib Baccouchi, chercheur en philosophie politique

– Abdellatif Baltagi, consultant

– Houcine Bardi, avocat, militant associatif

– Moufida Bchir

– Sophie Bessis, historienne

– Bochra Belhaj Hamida, ancienne député ARP

– Eman Bel Haj Yahya, écrivaine

– Souhayr Belhassen, présidente d’honneur de la FIDH

– Slim Ben Abdessalem, député de l’ANC (2011-2014)

– Rabâa Ben Achour, universitaire retraitée

– Sana Ben Achour, universitaire, présidente de l’association Beity

– Faycal Ben Abdallah, président de la FTCR

– Ali Ben Ameur, universitaire et militant des droits humains

– Slim Ben Arfa, syndicaliste, militant politique

– Nabil Ben Azzouz, enseignant, militant politique

– Khalil Ben Cherif, manager engagé

– Tarek Benhiba, militant associatif

– Tahar Ben Meftah, enseignant

– Sadok Ben Mhenni, militant des droits humains

– Mohamed Ben Moussa, architecte universitaire

– Mahmoud Ben Romdhane, ancien président d’Amnesty International Monde, membre de l’Académie tunisienne

– Mohamed Bensaïd, médecin, militant associatif

– Abdellatif Ben Salem, traducteur, militant politique

– Fethi Benslama, universitaire

– Nejib Benteziri, citoyen progressiste

– Neji Bghouri, journaliste, ancien président du SNJT

– Larbi Bouguerra, universitaire, membre de l’Académie Beit el Hikma

– Jaleleddine Berrhima, maire, militant démocrate

– Khémaïs Chammari, fondateur de la Fondation de défense des défenseurs des droits humains, ancien ambassadeur de Tunisie à l’Unesco

– Taoufik Chammari, militant anti-corruption

– Saloua Charfi, professeure universitaire

– Mounir Charfi, journaliste, président de l’ONCCE

– Hedi Chenchabi, animateur du Printemps culturel tunisien, militant associatif

– Mouhieddine Cherbib, militant des droits humains

– Khadija Chérif, féministe, ancienne présidente de l’ATFD

– Alya Chérif Chammari, avocate militante, féministe

– Larbi Chouikha, universitaire

– Mohsen Dridi, militant associatif

– Nadia El Fani, cinéaste

– Kaouther Errachid, animatrice culturelle FMT

– Zeyneb Farhat, directrice de théâtre

– Frej Fenniche, ancien haut fonctionnaire de l’ONU

– Wahid Ferchichi, professeur de droit public

– Mohamed-Chérif Ferjani, professeur honoraire des universités,

– Claudette Ferjani, enseignante retraitée

– Mohamed Salh Fliss, militant citoyen

– Yosra Frawes, présidente de l’ATFD

– Mrad Gadhoumi, miltant associatif

– Saïda Garrach, avocate, féministe, ancienne porte-parole de la présidence de la république

– Najla Gharbi, chercheure universitaire

– Fathi Hadjali, fondateur du CVDT-Belgique

– Nader Hammami, chercheur universitaire

– Houssem Hammi, activiste de la société civile

– Nabila Hamza, féministe, conseillère municipale

– Abderrahman Hedhili, président de FTDES

– Hedi Houachi, militant associatif

– Fatma Houas, présidente d’Engagement citoyen

– Mounir Hssine, militant associatif FTDES

– Saoussan Jaadi, professeur de français, militante des droits de l’homme

– Houcine Jaidi, historien universitaire

– Nacer Jalloul, militant associatif

– Hayet Jazzar, avocate, militante féministe

– Riadh Jbali, navigateur

– Kamel Jendoubi, ancien ministre, militant des droits de l’Homme

– Radhia Jerbi, avocate, présidente de l’UNFT

– Ridha Kamoun, médecin, président de l’ATL-MST

– Basma Khalfaoui, avocate, féministe

– Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine, ancien doyen de la – Faculté de lettres de La Manouba

– Mohamed Khénissi président de Nachaaz-Dissonances

– Bechir Labidi, SG de la LTDH

– Latifa Lakhdhar, ancienne ministre

– Edith Lhomel Jendoubi, militante des droits humains (CRLDHT)

– Mohamed Maali, journaliste, écrivain traducteur

– Insaf Machta, enseignante

– Nja Mahdhaoui, calligraphe

– Emel Mathlouthi, artiste, chanteuse

– Habib Mellakh, enseignant universitaire

– Najet Mizouni Lindenberg, universitaire retraitée

– Jamel Msallem, président de la LTDH

– Anouar Moalla, consultant, militant associatif

– Mawaheb Mosbeh, militante politique progressiste

– Ramzi Oueslati, militant associatif

– Lilia Rebai, militante des droits humains

– Hamadi Redissi, universitaire

– Messaoud Romdhani, militant associatif

– Rami Salhi, directeur Euromed-Droit

– Nozha Seddik

– Samir Taïeb, ancien ministre

– Ridha Tlili, fondation Ahmed-Tlili

– Leila Toubel, artiste citoyenne, femme de théâtre

– Tarek Toukabri, président de l’ADTF

– Mokhtar Trifi, président d’honneur de la LTDH, vice-président de l’OMCT

– Souad Triki, universitaire