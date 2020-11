Coronavirus – Tunisie : Deux nouveaux hôpitaux de campagne au Kram et à Sfax

Le ministre de la Santé publique, Faouzi Mehdi, a annoncé, ce mercredi 4 novembre 2020, l’installation imminente de deux nouveaux hôpitaux de campagne, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, après avoir consacré, il y a quelques mois, la salle multidisciplinaire d’El Menzah à cet effet.

M. Mehdi a indiqué, dans la conférence de presse organisée par le gouvernement à la Kasbah, que le premier hôpital de campagne sera installé au Parc des expositions du Kram, soulignant qu’il comprendra 100 lits de réanimation et 400 lits dotés de respirateurs artificiels.

Le deuxième sera mis en place à Sfax et devrait contenir 18 lits de réanimation et 160 respirateurs artificiels, a-t-il encore fait savoir.

Pour ce qui est des capacités hospitalières actuelles, Faouzi le ministre a déclaré que:

– les hôpitaux locaux disposent aujourd’hui de 268 lits alloués aux patients de la Covid-19, dont 64 sont actuellement occupés;

– les hôpitaux régionaux disposent de 82 lits de réanimation et de 515 lits d’oxygène dont respectivement 55 et 300 sont occupés;

– les hôpitaux régionaux disposent de 153 lits de réanimation et de 579 lits d’oxygène dont respectivement 144 et 427 sont occupés.

C. B. Y.