Après la condamnation de son agression verbale envers Moussi par le Bureau du Parlement, Makhlouf réagit en la… réinsultant

L’insolence du chef du bloc islamiste Al-Karama, Seif Eddine Makhlouf, n’a décidément pas de limites, et ce dernier ne manque aucune occasion pour le prouver. Ce fut encore le cas aujourd’hui, jeudi 5 novembre 2020, suite à la condamnation de son agression verbale contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, par le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dans un long statut Facebook, écrit pour réagir au communiqué du Bureau du Parlement, Makhlouf s’est encore illustré dans ce qu’il peut faire de mieux : insulter. Il a, ainsi, traité Abir Moussi de «guenon» et de «poubelle».

Et dans un élan d’indécence dont lui seul a le secret, il a également appelé les députés Tarek Fetiti, Mabrouk Korchid, Khaled Krichi, Samia Abbou et Hafedh Zouari (qui sont derrière la décision selon lui), à noter le communiqué de condamnation de ses insultes sur du papier toilette et de s’en servir par la suite : «Écrivez dessus votre communiqué, puis faites-en et de ce qu’il en restera ce que vous jugez utile… et bon».

Rappelons que l’éternel récidiviste, Seifeddine Makhlouf, avait agressé verbalement Abir Moussi et le chef du bloc Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, lors la réunion du Bureau de l’ARP du 19 octobre dernier.

Notons également que la députée du PDL avait porté plainte contre l’islamiste auprès de l’Union interparlementaire.

