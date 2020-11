Béja : Le Palais de la littérature et des arts vandalisé par des inconnus

Partagez 0 Partages

Le Palais de la littérature et des arts, (ancien Palais de Bourguiba), a été vandalisé par des inconnus, qui ont notamment incendié des documents et cassé des objets, des portes et des fenêtres du bâtiment.

Une enquête a été ouverte ce jeudi 5 novembre 2020, indique le commissariat des affaires culturelles de Béja, en précisant que le ministère de tutelle a chargé une équipe pour enquêter et engager les procédures nécessaires afin de remettre en état le Palais.

Rappelons que les autorités avaient annoncé en mai 2019, que le Palais de Bourguiba d’une superficie de 1700m2 sera transformé en musée, le premier dans la région, mais il a récemment été fermé par le commissariat des Affaires culturelles, estimant que des travaux de restauration devaient y être menées.

Y. N.