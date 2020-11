Green Night 2020 ou la Nuit des chercheurs en Tunisie

L’édition 2020 de la Nuit des chercheurs en Tunisie ou Green Night 2020 sera organisée en ligne le vendredi 27 novembre 2020, et ce, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie de la Covid-19.

Cet événement est organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’Unité de gestion chargée du Programme Européen Horizon 2020, en partenariat avec l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), l’Association de recherche scientifique et innovation en informatique (ARSII), l’association Recherche en Action (React), la Cité des sciences à Tunis (CST), le Palais des sciences de Monastir (PSM) et la succursale de la Cité des Sciences à Tunis (VST).

Il aura le format d’une visite virtuelle qui s’articulera autour de 6 «deals», sous forme d’espaces thématiques, à savoir : Espace & Terre, Ecologie & bien-être; Robotique & digital ; Art & Culture ; Pavillon «EU Corner», réservé aux projets «Success Stories» Horizon 2020 Tunisie; Pavillon «Covid Corner», réservé aux projets montés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

À cet effet, une plateforme digitale a été créée pour contenir l’ensemble des pré-événements Green Night qui seront lancés pour un public cible et spécifique : Green Night Challenge, E-caravane, Scientific mediation E-training, e-Meetings for Science Popularization.

