Samir Saïed : Tunisie Telecom mise sur la technologie pour réduire les inégalités sociales et rattraper le sous-développement

Sous le thème «L’inclusion digitale, levier économique et social», s’est déroulée aujourd’hui, jeudi 5 novembre 2020, la première édition du webinaire (séminaire en ligne) trimestriel organisé par l’opérateur de télécommunication, Tunisie Télécom (TT).

A cette occasion, le président directeur général de TT, Samir Saïed, a mis l’accent sur les enjeux économiques et sociaux qui se présentent aujourd’hui autour des technologies de l’information et de la communication (Tic), en vue de rattraper le sous-développement, d’une part, et de diminuer les inégalités sociétales, d’autre part.

«La technologie représente un monde mouvant. Nous devons être constamment à la page» a-t-il affirmé, expliquant que cette nouvelle plateforme lancée par Tunisie Telecom sera partagée par un ensemble de compétences qui auront pour mission d’«éclairer le chemin pour les individus et leur propre épanouissement».

«Aujourd’hui, on reproche aux Tic de créer une inégalité dans la société et cela est vrai. En effet, 1% de la population mondiale – essentiellement la communauté de la technologie financière (finetech) – possède 50% de la richesse mondiale», a-t-il, par ailleurs regretté, se demandant si les technologies représentaient aujourd’hui «une force de bien ou de mal».

M. Saïed a qualifié, dans le même contexte, les disparités sociales actuelles, notamment en matière d’accès à la technologie, d’«intolérables et inacceptables»…

«Les infrastructures sont principalement installées dans les grandes villes, les riches sont plus connectés que les pauvres et les hommes plus que les femmes. D’autre part, ceux qui ont des besoins spécifiques continuent à être marginalisés par rapport à ce secteur», a-t-il développé non sans amertume.

L’objectif de Tunisie Telecom est donc, aujourd’hui, de faire en sorte que le monde de la technologie soit «un moteur de développement, d’inclusion et de promotion sociale sans précèdent», selon le PDG.

«Nous vivons aujourd’hui une ère exceptionnelle, celle de la révolution digitale. Aucun secteur ni activité ni une industrie ne sera épargné par cette transformation radicale», s’est-il, par ailleurs, réjoui, assurant que TT, en tant qu’opérateur historique publique, «ne peut pas rester à la marche».

«Nous nous devons de jouer un rôle promoteur de cette culture, de cette transformation radicale digitale», a-t-il estimé, appelant le gouvernement, les ONG, les operateurs ou encore les entrepreneurs à œuvrer à la réduction des inégalités et à permettre a tout le monde de bénéficier des opportunités que présentent les Tic.

C. B. Y.