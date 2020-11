Tunisie : Réunion pour s’accorder sur les mécanismes de distribution du deuxième lot du vaccin de la grippe

Partagez 0 Partages

Amel Ben Saïd

Suite à la mauvaise gestion de la distribution du premier lot du vaccin de la grippe saisonnière, dont les quantités acquises par le ministère de la Santé publique se sont épuisées en quelques heures, sans respecter la priorisation des personnes les plus à risque et les plus vulnérables, le département gouvernemental compte mieux s’organiser lors de la distribution du 2e lot aux pharmacies.

Cela fera l’objet d’une réunion entre des représentants du ministère, de la Pharmacie centrale, des propriétaires de pharmacies privées et des commerçants des médicaments, a indiqué ce jeudi, 5 novembre 2020, Amel Ben Saïd, directrice de la Direction des soins de santé de base (DSSB) au sein du ministère de la Santé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

Selon, Mme Ben Saïd, cette réunion a pour objectif de s’accorder sur les mécanismes qui seront adoptés pour que le vaccin soit fourni à ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et celles atteintes de maladies chroniques.

Elle a, par ailleurs, rappelé que le 2e lot du vaccin antigrippal sera composé de 200.000 doses et que celles-ci seront exclusivement distribuées aux pharmacies privées.

Dans les centres de santé primaires, le vaccin sera fourni à la fin de ce mois, et sera donné gratuitement à ceux qui en sont éligibles parmi les détenteurs des cartes de traitement jaunes et blanches, a-t-elle encore précisé.

Rappelons que le vaccin antigrippal ne prémunit pas contre la Covid-19, mais qu’il est particulièrement important dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, car il permettrait notamment d’éviter une éventuelle double contamination, en plus de faciliter la détection de la Covid-19 en cas d’apparition de symptômes chez une personne vaccinée contre la grippe, les symptômes des deux maladies étant assez similaires.

C. B. Y.