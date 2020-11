Alpha Ford : l’appel d’offres remporté par Ben Jemaâa Motors et Salvador Caetano

Un consortium composé de Ben Jemaâa Motors, importateur officiel et concessionnaire en Tunisie des marques BMW et MINI, et du groupe portugais Salvador Caetano a été déclaré adjudicataire provisoire de l’appel d’offres relatif à la cession du concessionnaire automobile Alpha Ford, entreprise confisquée à Belhassen Trabelsi, un membre du clan de l’ancien président Ben Ali.

Selon nos confrères ilBoursa, lors de la séance d’ouverture des plis, qui s’est déroulée jeudi 5 novembre 2020, le consortium a proposé une offre financière de l’ordre de 57,750 millions de dinars tunisiens (MDT), contre un montant de 56,755 proposé par le Groupe Kilani.

Rappelons qu’Al Karama Holding, le groupe chargé de la cession des sociétés confisquées à l’ancien clan Ben Ali, a été consillé par le consortium composé d’Attijari Finances Tunisie, Attijari Finance Corp et le cabinet Al-Ajeri Lawyers.