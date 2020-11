Tunisie : La plainte urgente de Abir Moussi contre l’Union des Oulémas musulmans rejetée

Si on en croit la radio Mosaïque FM, qui assure relayer une source judiciaire bien informée, le tribunal de première instance de Tunis aurait rejeté, hier 9 novembre 2020, la plainte urgente déposée par la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, pour fermer la branche tunisienne de l’Union internationale des Oulémas musulmans.

Abir Moussi poursuit, en effet, via un collectif composé de 12 avocats l’Union des Oulémas musulmans, présidée jusqu’en 2018 par Youssef Al-Qaradhawi et depuis par Ahmed Raïssouni, et financée par le Qatar.

L’objectif de Moussi est d’arrêter les travaux de la session de formation de l’organisation (qui a un bureau à Tunis) pour l’année 2020/2021, qu’elle organise au profit d’imams tunisiens, menaçant, d’après la politicienne, le système républicain et les fondements de l’État civil.

C. B. Y.