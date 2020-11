Patrimoine : Découverte archéologique au large de la banlieue nord de Tunis (Photos)

Partagez 0 Partages

L’Institut national du patrimoine (INP) a annoncé, ce mercredi 11 novembre, une découverte archéologique au large de la banlieue nord de Tunis, lors de prospections sous-marines menées dans le cadre du projet de protection contre l’érosion de la zone s’étendant de Gammarth à Carthage , conduit par l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

«Ces sites archéologiques sous-marins s’étendent à différentes époques historiques allant de la préhistoire aux périodes moderne et contemporaine. Elles vont contribuer à éclairer l’histoire maritime de la région», indique l’INP dans un communiqué en ajoutant qu’une équipe d’experts participera aux travaux de recherches, qui se poursuivront jusqu’à mi-décembre 2020, sous la supervision de Wafa Bin Sliman, en coopération avec Slim Mdimegh, plongeur professionnel, et ce, avec le soutien de la marine nationale et de l’équipe technique du ministère de la Défense.















«Compte tenu de la nature de la zone riche en monuments, l’Apal s’est aimablement engagée à prendre en charge les dépenses de cette intervention archéologique proactive via le bureau d’études MARITEC (spécialisé dans l’Ingénierie maritime.)», ajoute encore la même source.

Y. N.