Tunisie : Démantèlement d’un réseau de contrebande de médicaments et de trafic de drogue vers l’Algérie

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce mercredi 11 novembre 2020, le démantèlement d’un réseau de contrebande de médicaments vers l’Algérie. Neuf individus, dont 5 Tunisiennes ont été arrêtés et de la drogue a également été saisie lors de cette opération.

La brigade de recherche et d’interventions relevant de la GN de Ben Arous a arrêté, le 9 novembre, un étranger et cinq Tunisiennes dont une préparatrice en pharmacie, membres de ce réseaux, et qui était également en possession de cannabis et de 1563 pilules de stupéfiants, dont la valeur est estimée à plus de 8.000 dinars tunisiens, ainsi qu’une somme d’argent, fruit de ce trafic.

Les suspects ont avoué leur forfait et l’enquête a permis l’arrestation, le 10 novembre, de 3 autres membres de ce réseau, lors d’une descente effectuée à Laouina, ajoute la DGGN, en affirmant que le ministère public a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.