Tunisie-France : Entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, par téléphone ce jeudi 25 avril 2024, avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Les deux chefs d’État ont notamment évoqué les relations bilatérales entre les deux pays, la relation de la Tunisie avec l’Union européenne et les changements rapides que connaît le monde aujourd’hui, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a souligné la volonté de la Tunisie de traiter avec tous ses partenaires sur un pied d’égalité et pouvoir aborder tous les dossiers avec une nouvelle approche basée sur des intérêts communs et des valeurs humaines partagées.

Les deux présidents ont ensuite abordé le sujet de la migration irrégulière, notamment celle des migrants irréguliers arrivés en Tunisie en provenance de l’Afrique subsaharienne.

A ce propos, Kaïs Saïed a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour démanteler « les réseaux criminels derrière le trafic d’êtres humains et d’organes, le financement de migrants irréguliers, dont la Tunisie n’est pas responsable de leur pauvreté et leur misère… La Tunisie refuse qu’ils s’y installent… ce qui est à la fois inacceptable et suspect », a ajouté le chef de l’État, cité par le communiqué de la présidence.

La même source ajoute que le génocide contre le peuple palestinien et la nécessité de mettre fin immédiatement à cette guerre est le sujet le plus important abordé ce jour, et a été longuement discuté : « Le président a souligné que la société humaine est devenu aujourd’hui plus avancée que la communauté internationale et que de ce fait la légitimité de l’humanité l’emporte sur la légitimité internationale».

Y. N.