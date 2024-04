La Steg investira 266 M€ dans l’interconnexion électrique Tunisie-Italie

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) mobilisera un investissement d’environ 266 millions d’euros (M€), soit environ 900 millions de dinars (MDT), pour achever le projet d’interconnexion tuniso-italien Elmed.

C’est ce qu’a indiqué Belhassen Chiboub, directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, ajoutant que cet investissement de la partie tunisienne comprend la pose d’un câble électrique sous-marin de 100 km pour un coût de 125 M€ (422 MDT) et la construction d’une centrale électrique dans la région de Mlaabi à Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), pour un coût de 141 M€ (475 MDT).

S’exprimant lors d’une journée d’étude organisée mercredi 24 avril 2024 par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour présenter le projet Elmed, Chiboub a ajouté que la Steg mobilisera des investissements supplémentaires d’une valeur de 120 millions de dollars (M$), soit environ 377 MDT, pour renforcer le réseau électrique national, qui sera relié au projet Elmed.

Il s’agira notamment de renforcer la ligne centrale de transport entre le nord et le sud, en vue d’exporter l’électricité produite à partir de sources renouvelables au sud et de l’acheminer vers le nord-est du pays.

A cet effet, des lignes aériennes à haute tension seront construites de Skhira à Kondar (197 km) et de Bouficha à Sousse (6,5 km), ainsi que des postes conventionnels et sous-stations électriques dans ces régions.

Chiboub a indiqué que le coût total du projet Elmed est estimé à près de 840 M€ (2 834 MDT), dont 307 M€ (1035 MDT) seront fournis par l’Union européenne (UE) sous forme de subventions et près de 533 M€ seront partagés à parts égales par la Steg et le Société italienne de réseau électrique Terna.

Le projet consiste en une interconnexion par câble électrique sous-marin en courant continu (DC) entre la station Partanna en Sicile et la station Mlaabi, d’une longueur totale d’environ 220 kilomètres (dont environ 200 km de câble sous-marin) et d’une capacité de 600 mégawatts (MW).

Le câble appartiendra à la Steg et à Terna, les sociétés qui gèrent les réseaux électriques des deux pays.

Des études préliminaires du projet ont été réalisées entre 2021 et 2023, financées en partie par un don/prêt de la Banque mondiale (BM) et en partie par autofinancement.

Deux conventions de financement ont été signées avec la BM (pour la station Menzel Temime) et avec le Fonds Vert Climat (GCF).

Le projet sera également financé par des prêts de prêteurs européens, à savoir la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque allemande de développement (KfW).

Mohamed Naceur Brahem, directeur général des secteurs économiques au ministère de l’Economie et du Plan, a souligné que le projet Elmed revêt une importance stratégique pour la Tunisie et la Steg. Il contribuera à la sécurité énergétique de la Tunisie en diversifiant ses sources d’approvisionnement en électricité, d’autant que l’électricité produite à partir de sources renouvelables sera exportée vers l’Italie, a-t-il ajouté, indiquant que le projet est à même de renforcer la transition énergétique et l’indépendance énergétique de la Tunisie (la moyenne est estimée à 42% à fin février 2023).

Brahem a expliqué que l’interconnexion renforcera la diversification des sources de production d’électricité basées sur les énergies renouvelables et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 13,4 millions de tonnes de CO2.

D’après Tap.