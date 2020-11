Coronavirus – Canada : Un Tunisien invente une machine permettant de désinfecter les chariots en 20 secondes

Mohamed Férid Belkadhi, un Tunisien résidant au Canada et dirigeant la compagnie Sterling Inventions, vient d’inventer une machine, pour le moins utile dans le contexte sanitaire actuel, marqué par la propagation du virus de la Covid-19.

Il s’agit d’une «machine à travers laquelle passent les chariots de course pour être totalement désinfectés en une vingtaine de seconde», précise M. Belkadhi, qui en est à sa 3e année au Canada et déjà à sa deuxième invention.

La première consiste en un système ayant pour fonction de prévenir «les dégâts des eaux dans le domaine domestique, aéronautique, maritime et de transport terrestre, qui à travers une combinaison de cartes et capteurs électroniques ainsi que des machines hydrauliques, détecte et empêche des sinistres très importants d’avoir lieu, comme le gel des conduites d’eau en temps de froid ou encore les fuites d’eau venant des tuyaux ou réservoirs ou de machines internes provoquant des inondations».

Mohamed Férid Belkadhi.

Des inventions qui font forcément plaisir, surtout à cette époque où d’autres Tunisiens ont fait parler d’eux à l’étranger pour des actes beaucoup moins glorieux.

C. B. Y.