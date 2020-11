Football : Mouez Hassen s’est enfin trouvé un club

Le gardien Mouez Hassen a été recruté, ce jeudi 12 novembre 2020, par le club français, Stade brestois 29, avec lequel il s’est entraîné pendant les deux derniers mois. L’international tunisien (12 sélections) s’engage jusqu’à la fin de la saison actuelle avec ce club évoluant en Ligue I.

Ayant des difficultés sur le plan défensif, en ce début de saison, avec le plus grand nombre de buts encaissés parmi toutes les équipes du championnat français (22 buts en 10 matchs), c’est en toute logique que le club brestois a renforcé le poste de gardien de but, surtout qu’il ne comptait jusqu’alors que Gautier Larsonneur et Sébastien Cibois comme gardiens professionnels dans l’effectif.

Mouez Hassen connaîtra, pour sa part, son 5e club dans son parcours senior, après Nice, Southampton, Châteauroux et le Cercle Bruges.

A l’âge de 25 ans, Hassen a du mal à confirmer les espoirs placés sur lui quand il était jeune, étant notamment passé par toutes les sélections françaises de jeunes.

La saison dernière, il n’a disputé que 4 petites rencontres avec le Cercle Bruges, avant de résilier son contrat en juin dernier.

Mis à l’écart par le sélectionneur tunisien actuel, Mondher Kbaïer, Mouez Hassen a disputé son dernier match en compétition le 3 novembre 2019 avec le Cercle Bruges.

C. B. Y.