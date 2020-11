La 7e édition du concours cinématographique «48 Film Project» est maintenue pour le mois de décembre

Partagez 0 Partages

La 7e édition de l’aventure cinématographique «48 Hour Film Project» se déroulera du 4 au 6 décembre 2020 à Tunis. Comme prévu, malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19.

Le «48 Hour Film Project» est une compétition cinématographique mondiale lancée en 2001 à Washington aux Etats-Unis, qui s’est étendue par la suite dans le reste du monde.

Il s’agit d’un concours atypique qui se déroule sur deux jours durant lesquels les cinéastes participants doivent écrire, réaliser et monter un court-métrage en seulement 48 heures après avoir tiré au hasard le genre et le thème du film, avec une contrainte supplémentaire qui est un personnage et un accessoire imposés.

En Tunisie, l’aventure a démarré en 2014, et est devenu au fil des années un rendez-vous cinématographique important notamment pour les étudiants de cinéma.

Le concours est de retour cette année pour une 7e édition qui permettra au grand gagnant de participer à la finale internationale du Festival Filmapalooza de Rotterdam aux Pays-Bas, lui permettant par la suite un passage au Festival de Cannes dans le cadre du Short Film Corner 2021.

Fawz Benali