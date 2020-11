Tunisair: Avis aux passagers à destination du Canada

La compagnie aérienne nationale Tunisair a publié, ce jeudi 12 novembre 2020, un communiqué invitant les voyageurs à destination du Canada, de respecter les nouvelles mesures décidées par le gouvernement canadien, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le communiqué précise que les voyageurs devront respecter la période d’isolement obligatoire de 14 jours et doivent être en mesure de démontrer comment ils prévoient de s’y conformer pendant leur séjour au Canada, où ils fourniront dès leur arrivée, par voie aérienne, terrestre ou maritime, certains renseignements via l’application ArriveCAN (disponible dans Google Play Store ou Apple App Store ou en ligne).

«A compter du 21 novembre, chaque passager devra remplir des renseignements de voyage et ses coordonnées, le plan de quarantaine et l’autoévaluation des symptômes de la Covid-19, sachant que fournir des réponses fausses ou trompeuses est passible d’une amende maximale de 5.000 $», a précisé Tunisair, en rappelant que les voyageurs doivent porter un masque tout au long du voyage, de la procédure d’embarquement jusqu’ à l’extérieur du terminal aérien.

Le gouvernement du Canada a précisé pour sa part, que l’utilisation des renseignements transmis via ArriveCAN, permettra de vérifier la conformité au décret sur l’obligation de s’isoler et appliquer des sanctions si nécessaire : «En cas de non-respect des exigences, il est possible que vos renseignements soient transmis à la Gendarmerie royale du Canada et aux organismes provinciaux et territoriaux d’application de la loi».

La même source ajoute que cette application n’utilise pas le GPS ni aucune autre technologie de téléphone mobile pour suivre la position du voyageur, mais uniquement les renseignements qu’il a fournis : «Les renseignements personnels communiqués au moyen d’ArriveCAN sont protégés en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels».

