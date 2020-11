Tunisie : Limogeage du directeur général de l’Agence nationale de gestion des déchets

Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, a annoncé ce jeudi 12 novembre 2020, que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de limoger Fayçal Bedhiafi, directeur général de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged).

Le communiqué du ministère ne précise pas les raisons de ce limogeage, qui intervient, cependant, sur fond du scandale des déchets importés d’Italie, qui a éclaté suite aux informations dévoilées le 2 novembre, par l’émission «Les quatre vérités», sur El-Hiwar Ettounsi.

Les investigations menées par les journalistes ont révélé qu’une entreprise tunisienne importe, chaque année, près 120.000 tonnes de déchets de Naples, recevant en contrepartie, 48 euros par tonne et violant, au passage, les législations nationale et internationale, à l’instar de la convention de Bamako, interdisant l’importation de déchets en Afrique, leur déversement dans l’océan et les eaux intérieures ou leur incinération.

Le 3 novembre, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement a annoncé pour sa part l’ouverture d’une enquête, sachant que la douane tunisienne, qui a récemment bloqué des conteneurs de déchets, subirait des pressions de politiciens et responsables, dits proches du propriétaire de ladite société.

