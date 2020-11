El-Kamour : Crainte de l’assèchement des puits de pétrole après 3 mois de paralysie

Le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Rachid Daly, a fait part de ses craintes d’un assèchement des puits de pétrole et de gaz exploités à Tataouine en raison de la fermeture de la vanne de distribution par les sit-inneurs du mouvement El-Kamour pendant plus de trois mois.

M. Daly, qui intervenait ce matin, vendredi 13 novembre 2020, dans l’émission ‘‘Matinale’’ sur Shems FM, a précisé que les puits de pétrole ont besoin du pompage de l’eau pour pouvoir extraire du pétrole du sous-sol. Cela est notamment valable pour les anciens puits, comme celui d’El-Borma datant de 1950, ce qui pourrait provoquer leur assèchement.

De son côté, Hassene Al-Ichi, porte-parole de l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap), a précisé que la production pétrolière a repris dans la région d’El-Kamour, mais qu’elle est tombée de 36.500 barils par jour, avant la fermeture de la vanne par les manifestants, le 16 juillet dernier, à 30.687 barils aujourd’hui, soit une perte quotidienne de 6000 barils par jour. Merci qui ?

Il convient de rappeler que la vanne d’El-Kamour est reliée à 10 sociétés internationales d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

I. B.