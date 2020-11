Kaïs Saïed à Doha pour une visite de deux jours au Qatar

Le président de la République, Kais Saied a quitté Tunis aujourd’hui, samedi 14 novembre 2020, en direction de Doha, pour une visite d’Etat de deux jours à l’invitation de l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani. Les grandes attentes tunisiennes et les petites dispositions Qataries.

Kais Said est accompagné par, notamment, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations Mohamed Bou Said, le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle Kamel Deguiche et le ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Relation avec le parlement Ali Hafsi, connu pour son amitié avec l’émir du Qatar.

À son arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage, le chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national et passé en revue un détachement des trois armées qui lui a rendu les honneurs. Il a été salué par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le gouverneur de Tunis Chedli Bouallègue et le maire de Tunis Souad Abderrahim.

Cette visite intervient alors que la Tunisie traverse une phase de crise socio-économique aggravée par les répercussions de la pandémie sanitaire de la Covid-19.

Les attentes tunisiennes sont d’abord, on l’imagine, d’ordre financier, même si, là aussi, les espoirs doivent être minimes, les Qataris n’étant pas connus pour leurs largesses. Et puis, ils soutiennent, en Tunisie, le parti islamiste Ennahdha, principal adversaire du président Saïed, et s’ils ont des cadeaux à faire à notre pays, ils ne le feraient pas pour ce dernier.

