Tunisie : Décès de Khaled Haddad, journaliste et conseiller en communication du président de l’Assemblée

Khaled Haddad, journaliste et conseiller du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), est décédé d’une crise cardiaque, ce samedi 14 novembre 2020, annonce le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), tout en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et collègues du défunt.

Père de famille, Khaled Haddad, qui était titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication, avait entamé sa carrière à Dar Assabah avant de rejoindre Dar Al Anwar, notamment au quotidien Achourouk, où il était rédacteur en chef au service politique. Il a ensuite entamé des recherches au Centre des études et des recherches économiques et sociales.

Khaled Haddad, qui a rendu l’âme, près du siège Dar Al Anwar a publié plusieurs ouvrages, notamment «L’information tunisienne aux yeux de ses contemporains 1956 – 2011», et «La politique informationnelle en Tunisie : les centres de pouvoir : lutte de succession et chute du régime».

L’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du regretté Khaled Haddad. Q’il repose en paix !

Y. N.