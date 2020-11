Assemblée : La députée Nesrine Laamari démissionne de Machrou Tounes

La députée Nesrine Laamari, membre du bloc de la Réforme nationale, a annoncé dans la soirée de ce lundi 16 novembre 2020 sa démission du mouvement Machrou Tounes, présidé par Mohsen Marzouk.

Nesrine Laamari a fait cette annonce sur sa page facebook, confirmant ainsi la rumeur sur son départ, annoncée par certaines parties, il y a près d’un mois, mais qui n’avait été ni confirmée, ni démentie par la députée.

«Aujourd’hui, j’annonce ma démission de Machrou Tounes, mouvement auquel j’ai eu l’honneur de contribuer à sa fondation en 2016, avec mes compagnons de route avec lesquels j’ai partagé des moments inoubliables. Je tourne cette page en adressant mes meilleurs vœux de succès à ceux qui restent au cœur de ce parti», a écrit Nesrine Laamari, sans pour autant expliquer les raisons de sa démission.

Ancienne membre du bureau de l’Assemblée, chargée de l’information et de la communication (novembre 2019-octobre 2020), la députée de 30 ans est actuellement membre de la commission des Droits et libertés et des relations extérieures et de celle de la Réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics.

Y. N.