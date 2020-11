Mélanges en l’honneur du doyen Mohamed Salah Ben Aïssa : Un recueil conçu par l’Université de Carthage

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (Université de Carthage) a annoncé, en ce début de semaine, la parution des Mélanges offerts par la faculté en l’honneur du doyen Mohamed Salah Ben Aïssa (2002 – 2008).

Il s’agit d’un projet qui a été préparé durant six ans et dont le volume s’étend à 1500 pages (en français et en arabe).

«Toutes les disciplines du droit public sont représentées dans des rubriques séparées : droit constitutionnel, science politique, droit administratif, finances publiques et droit fiscal, droit international public, et droit privé», a écrit le professeur de l’université et l’un des membres du comité d’organisation relatif à la conception du livre, Hatem M’rad.

Né en novembre 1948, Mohamed Salah Ben Aïssa est un juriste, universitaire et homme politique, ayant notamment occupé les postes de secrétaire général du gouvernement (juillet – décembre 2011) et de ministre de la Justice (février – octobre 2015).

C. B. Y.