Ennahdha : Ghannouchi ne présentera pas sa candidature pour un nouveau mandat, selon Abdelkarim Harouni

Si on en croit le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, Rached Ghannouchi s’est enfin résolu à l’idée de respecter le règlement intérieur du parti et à ne pas se présenter pour un 3e mandat consécutif à la tête d’Ennahdha.

Les pressions internes et médiatiques auraient donc porté leurs fruits, même si le dirigeant nahdhaoui, loin d’être connu pour son honnêteté intellectuelle, a présenté les choses autrement… affirmant que Ghannouchi n’a jamais eu l’intention de se présenter à l’élection nahdhaoui.

Il faut dire que la stratégie communicationnelle adoptée par le leader islamiste, concernant ce sujet, qui consiste à ne rien dire clairement, facilite la tâche à son fan club nahdhaoui, dont M. Harouni est une pièce maitresse, de présenter n’importe quelle version par la suite.

Harouni a profité de l’occasion pour tacler les détracteurs du «cheikh» et les appeler à… se taire : «Les déclarations récentes de certains dirigeants nahdhaouis ont porté atteinte au parti et ont suscité l’indignation de ses militants. On appelle, de ce fait, à respecter l’éthique. On refuse que certains utilisent les médias pour peser davantage».

Mais la déclaration de Harouni ne signifie pas pour autant que Ghannouchi (qui préside le mouvement islamiste depuis 29 ans) ait bel et bien renoncé à l’idée d’un 3e mandat consécutif à la tête d’Ennahdha. Tant que cela n’a pas été annoncé officiellement par le concerné, il faut s’attendre à tout.

C. B. Y.