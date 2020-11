TABC – CETIME : Lancement d’un cluster d’entreprises du secteur des IMEEE pour se positionner sur le marché africain

Partagez 2 Partages

Le Tunisia-Africa business council (TABC) et le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) ont organisé, le jeudi 19 novembre 2020, au siège du CETIME, une rencontre sous le thème «L’exportation en Afrique des produits tunisiens issus des industries mécaniques, électriques, électronique et électro-ménagers, quelles contraintes et quelles opportunités ?».

Ont pris part à cette rencontre, les présidents des fédérations et des chambres syndicales de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) du secteur des IMEEE, des entreprises industrielles et des entreprises de services avec les représentants du TABC et les représentants du CETIME.

Un débat très riche entre les parties présentes a abouti à deux actions concrètes :

1-Le lancement d’un cluster d’entreprises du secteur des IMEEE, cherchant à se positionner sur le marché africain pour être une force d’action, de développement et de proposition, pouvant faire face et surmonter les contraintes actuelles ;

2- L’élaboration d’un plan d’actions 2021-2022 de ce cluster, qui sera finalisé avant la fin de 2020.

En marge de cette rencontre, une convention a été signée entre le TABC et le CETIME, représentés respectivement par Anis Jaziri, président du TABC, et Amel Ben Farhat, directrice générale du CETIME, pour traduire une volonté de partenariat pratique entre les deux parties, permettant au CETIME d’être un prestataire actif auprès de clients africains, privés et institutionnels, et bien accompagné les entreprises du secteur IMEEE sur le continent.

Source : communiqué