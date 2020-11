Tawassel : Un projet ambitieux pour promouvoir la création chorégraphique en Tunisie

L’association « Hayyou Raqs » lance le projet artistique « Tawassel » qui mettra à l’honneur l’art de la danse et de la création chorégraphique.

Créée en 2014 par un groupe de danseuses professionnelles et amatrices, l’association « Hayyou Raqs » travaille sur la valorisation de l’art de la danse à travers des projets de sensibilisation, de formation et de création. « La danse peine encore à se définir et s’émanciper. Dans un contexte hybride et parfois contradictoire, l’artiste chorégraphe rencontre des difficultés à s’imposer sur l’échiquier nationale (…) », selon l’association.

Avec l’appui de plusieurs partenaires, notamment Tfanen _ Tunisie créative », l’association a pu mettre en place un nouveau projet qui permettra de faire rencontrer des artistes confirmés et des jeunes amateurs autour de projets concrets.

« Tawassel » permettra donc à 5 artistes porteurs de projets et 5 autres étudiants de travailler ensemble dans 5 maisons de cultures différentes du grand Tunis (Jebal Jloud, Mornag, Ben Arous, Hamman Chatt et Beb Souika). A l’issue du projet, 5 œuvres réalisées en binômes seront représentées au public.

Sous la direction artistique de différentes personnalités du monde de la scène (l’actrice et danseuse Sondos Belhassen, le metteur en scène Ghazi Zaghbani, le photographe Wassim Ghozlani …), les participants bénéficieront également des ateliers « Tutorat » qui s’étaleront sur six mois (entre janvier et juin 2021), pour les aider à mener leurs projets à terme depuis l’étape de conception jusqu’à la création finale, et ce dans différents espaces partenaires (Al Badil, L’Artisto, La Maison de l’Image, la station d’art B7L9, et les cinq maisons de culture).

Fawz Benali