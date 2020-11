«Un enfant, des sourires» : Acheter un marque-page pour participer à la création d’une bibliothèque scolaire

«Marquez des pages, changez des vies», tel est le slogan de l’Association « Un enfant, des sourires », qui vise à créer une bibliothèque scolaire à l’école du village Damous El Hajja, situé à quelques mètres de Menzel Bouzelfa (Nabeul). Ainsi, en achetant les marque-pages de l’association, vous participez à cette belle action.

Pour la création de cette 10e salle de lecture, « Un enfant, des sourires » a lancé cette action en collaboration avec des libraires, notamment Librairie ‘Culturel’ et Al Kitab, où les marque-pages seront vendus à 1 dinar (pièce), indique Inès Rajhi présidente de l’Association dans une déclaration à Kapitalis.

«Le libraire ne nous donnera pas l’argent collecté grâce à la vente des marque-pages, mais des livres qui nous permettrons ainsi de créer la bibliothèque», explique-t-elle, en ajoutant que d’autre libraires ont donné leur accord pour les accompagner dans cet action, à l’instar de Clairefontaine et El-Moez.







Persuadée que la lecture permet une meilleure formation intellectuelle et spirituelle et un développement des capacités cognitives et émotionnelles, l’Association, a déjà crée neuf bibliothèques scolaires dans des écoles situées dans les régions rurale, afin de transmettre l’amour du livre aux enfants.







Les bibliothèques créées par l’Association.

Cette belle initiative visant à promouvoir et revaloriser la lecture dans les écoles «est menée avec beaucoup d’amour» affirme la présidente de l’association.

