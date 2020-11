Les Émirats suspendent l’attribution de visas aux citoyens de 13 pays dont la Tunisie

Les Emirats arabes unis (EAU) ont décidé de suspendre l’octroi de visas aux ressortissants de 13 pays, dont la Tunisie, selon un document émis par un groupement d’affaires gouvernemental. La décision est entrée en vigueur depuis le 18 novembre 2020.

Le document qui a été distribué à des entreprises opérant au sein de ce groupement, se base sur une circulaire de la direction de la migration. Il précise que les demandes d’octroi de visas à ceux qui se trouvent en dehors des EAU sont suspendues pour les pays suivants : la Turquie, l’Irak, le Kenya, le Pakistan, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, l’Iran, la Syrie, la Somalie, l’Algérie, le Liban et la Tunisie.

Il s’agit d’une décision temporaire, prise «pour des raisons sécuritaires», selon «une source proche du dossier» relayée par Reuters, qui n’a pas donné plus de précisions à ce sujet.

Notons que ceux qui disposent déjà d’un visa ne sont pas concernés par cette décision.

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a indiqué, le 18 novembre, que l’État tunisien n’avait, jusque-là, reçu aucune communication officielle de la part de son homologue émirati à propos des nouvelles restrictions concernant la fourniture de visas aux citoyens Tunisiens pour se rendre au pays du Golfe, et ce, suite à une annonce à cet effet faite par Abdelaziz Ben Aissa, directeur général de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV).

M. Ben Aissa avait, en effet, indiqué, quelques jours plus tôt, que sa fédération avait reçu un document d’Emirates Airlines l’informant que le visa vers les Émirats arabes unis ne sera désormais accordé qu’aux Tunisiens mariés et leurs enfants, ainsi qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus et les résidents dans l’un des pays du Golfe.

C. B. Y.