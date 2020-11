Tunisie : Saisie de plus de 12 kg de drogue et arrestation de 5 suspects

Partagez 0 Partages

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’arrestation de 5 individus, âgés de 26 à 53 ans, membres d’un réseau de trafic de drogue, opérant entre Kasserine, Sousse et Tunis. L’opération a permis la saisie de plus de 12kg de cannabis et 15g de cocaïne ainsi que de 110.000 dinars tunisiens en possession de l’un des dealers.

L’enquête menée par la brigade de lutte contre de trafic de drogue relevant de la police judiciaire, en collaboration avec la police de Kasserine, a permis l’arrestation d’un homme de 53 ans, qui était en possession de 118 plaquettes de cannabis, cachées dans son véhicule.

Le suspect, originaire de Kasserine, qui a été intercepté à Sousse, a avoué qu’il s’apprêtait revendre la drogue à d’autres complices, dont il a livré les noms, ajoute le ministère de l’Intérieur.

L’opération s’est poursuivie à Tunis, où la police a arrêté le soir même un suspect de 26 ans, qui était garé près de chez lui, puis de deux autres, âgés de 42 et 44 ans, lors d’une descente effectuée dans un appartement qu’ils louaient à Tunis, et où une autre quantité de cannabis ainsi que 15g de cocaïne ont été découvert.

La perquisition a également permis la saisie de 110.000 dinars, fruit du commerce illégal de ces deux suspects.

Les interrogatoires ont permis d’identifier une cinquième personne, qui a été arrêtée le jour même, et les cinq suspects ont été placés en détention, sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.