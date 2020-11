Vient de paraître : « Covid-19 : La Tunisie abasourdie »

« Covid-19 : La Tunisie abasourdie » est un nouvel ouvrage apportant une analyse et des témoignages inédits autour de l’apparition de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Tunisie.

Neuf mois après l’apparition du Covid-19 en Tunisie, une vingtaine de médecins, d’historiens, de juristes, de journalistes et d’anciens ministres de la santé se sont attaqués à la compréhension de cette pandémie et de son impact social et économique sur les citoyens tunisiens.

Préfacé par Samy Ghorbel et réalisé sous la direction de Taoufik Habaieb, « Covid-19 : La Tunisie abasourdie » est un livre collectif de 360 pages qui vient de paraitre aux éditions Leaders, offrant une lecture actuelle et une analyse pertinente de ces neuf mois écoulés depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, à travers des regards croisés d’experts de différentes disciplines, des reportages inédits depuis les hôpitaux et des témoignages sur diverses thématiques (services sanitaires, télétravail, crise économique …) liées à cette crise sans précédent, ayant laissé les Tunisiens « abasourdis », tout comme le reste du monde.

Fawz Benali