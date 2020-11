La commune d’Ezzahra dévoile la nouvelle installation du rond-point de la ville (Photos)

La nouvelle installation du rond-point de l’entrée d’Ezzahra a été dévoilée, hier, jeudi 26 novembre 2020, par le maire Mohamed Rayen Hamzaou. Désormais une barque lumineuse fait briller cette ville de la banlieue sud de Tunis… au bonheur des habitants.

Mohamed Rayen Hamzaou a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de cette installation au rond-point, dit de la pharmacie de nuit, notamment les hommes d’affaires, a-t-il dit, et citant Ali El-Elj, un Tunisien originaire de cette ville, habitant en Suisse et qui a pris en charge cette restauration.

«Je remercie tous les habitants, jeunes et moins jeunes, qui s’engagent et qui aiment leu ville, ainsi que l’équipe qui a travaillé nuit et jour, tout comme les agents de la municipalité», a ajouté le maire, avant de conclure : «Ensemble, nous avancerons mieux. Main dans la main nous pouvons faire en sorte que notre ville soit la meilleure».









On notera que de nombreux habitants d’Ezzahra ont exprimé leur joie de voir cette installation au beau milieu de la ville, qui a également eu beaucoup de succès auprès d’habitants d’autres villes, qui ont appelé leurs communes «à prendre exemple».

Y. N.