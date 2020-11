Tebbini demande à Ghannouchi de fournir un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et mentale

Pour Fayçal Tebbini, député Voix des agriculteurs, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi n’est plus en mesure de gérer le parlement : «Je vous demande de fournir un certificat médical attestant de votre bonne santé physique et mentale et de vos capacités de discernement».

Prenant la parole lors du 2e jour de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de Finances 2021, le député a reproché au président de l’Assemblée ses positions et surtout ses dernières décisions, citant la récente nomination de l’ancien secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), Mohamed Ghariani, en tant que conseiller, au cabinet du président de l’Assemblée.

«Vous pensez vraiment être révolutionnaire comme vous le prétendez ? Comment défendre la révolution alors que vous nommez Mohamed Ghariani à l’Assemblée ? Ne nous le ramenez pas ici mon ami ! Tant qu’à faire allez chercher Ben Ali dans sa tombe ! Ghiriani croit-il en la révolution ? Emmenez-le chez vous si vous le souhaitez, mais il n’a rien à faire dans cette assemblée», a-t-il dit en s’adressant à Rached Ghannouchi.

«On voit bien que vous n’êtes plus apte à assister aux réunions et aux plénières. De ce fait, je vous demande officiellement de fournir à l’Assemblée, un certificat médical attestant de votre bonne santé physique et mentale et de vos capacités de discernement», a-t-il ajouté, avant que Rached Ghannouchi lui coupe le micro, en lançant : «Soyez poli !»…

Y. N.