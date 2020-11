Le film tunisien « Tlamess » remporte le Prix du meilleur film au Festival du Film Arabe de Zurich

Partagez 0 Partages

Le film tunisien « Tlamess » (Sortilège) d’Ala Eddine Slim vient de remporter le Prix du meilleur film dans le cadre de la 5e édition du Festival du Film Arabe de Zurich (Suisse).

Alors que les salles de cinéma sont fermées depuis quelques mois à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), beaucoup de films tunisiens récents qui n’ont jusque-là pas eu l’occasion d’aller à la rencontre du public tunisien, ont toutefois réussi à remporter de grands prix dans des festivals internationaux.

« Tlamess » deuxième long-métrage du cinéaste tunisien Ala Eddine Slim dont la sortie nationale avait coïncidé avec le début du confinement général en Tunisie (Mars 2020), vient de décrocher le Prix du meilleur film à la 5e édition du Festival du Film arabe de Zirich qui s’est clôturé hier soir (dimanche 29 novembre 2020), une biennale qui met à l’honneur le cinéma d’auteur arabe et qui promeut le dialogue interculturel à travers la création cinématographique.

Après le succès de son premier long-métrage « The last of us » (Tanit d’or de la première œuvre aux JCC 2016), Ala Eddine Slim signe un deuxième film tout aussi puissant où la parole occupe très peu de place. Ce film qui avait fait sa première mondiale dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes, met à l’affiche l’actrice tunisienne Souhir Ben Amara et le musicien égyptien Abdallah Minyawi.

Fawz Benali