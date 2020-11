Sfax : Distribution de plus de 65.000 bouteilles de gaz domestiques

Comme annoncé la veille par le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, la crise du gaz domestique prend fin ce lundi 30 novembre 2020.

En effet, 65.480 bombonnes de gaz ont été distribuées, aujourd’hui, dans la région.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernorat via un post Facebook, ajoutant qu’un second lot sera reçu plus tard dans la journée.

Rappelons que durant toute la semaine, plusieurs régions tunisiennes, notamment à Sfax, ont connu une pénurie des bouteilles de gaz, ce qui a provoqué des rassemblements et des protestations.

