Loi de finances 2021 : Vers l’ajout d’un article pour le recrutement de 10.000 chômeurs dans le secteur public

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le chef du Parti La volonté populaire, Issam Bargougui, a révélé, ce mardi 1er décembre 2020, l’existence d’un accord entre le ministre de l’Économie, des Finances et du Soutien de l’investissement, Ali Koôli, et les membres de la commission parlementaire concernant l’ajout d’un nouvel article dans le projet de loi de finances pour 2021, visant à recruter 10.000 chômeurs dans le secteur public.

Lors de son intervention à “Midi show”, sur Mosaïque FM, le député du bloc Al Mostakbal a indiqué qu’un budget spécial sera consacré à cet article, qui concernera les bénéficiaires de la loi 38 de 2020, précisant que cette mesure ne concernera pas seulement ceux qui sont au chômage depuis plus 10 ans, mais un membre de chaque famille n’ayant pas de revenu.

Il a ajouté que cette proposition passera à 99% et que le Parlement «donnera à ces personnes leurs droits».

Mais au vu de la crise économique que traverse le pays et des dettes de l’État qui atteignent des valeurs inédites, la Tunisie pourra-t-elle concrétiser cet éventuel article ?

C. B. Y.