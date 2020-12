Sijoumi : Elle piège sa voisine et la conduit chez le violeur contre la somme de 30 dinars

La police a récemment arrêté un individu qui a violé et agressé une jeune femme d’une vingtaine d’années, à Sijoumi (Tunis). L’enquête a révélé que la victime a été piégée par sa voisine, qui contre une somme de 30 dinars a arrangé le viol…

Me Mounir Ben Salha, chargé de la défense de la victime a précisé que les deux suspects s’étaient rencontrés pour une soirée arrosée, lorsque la femme lui a proposé de lui «livrer une jeune fille», en demandant en contrepartie 30 dinars. Proposition que l’individu a accepté…

Ainsi la suspecte a contacté sa voisine et l’a invitée à faire un tour en voiture. Elles se sont ensuite garées près d’une construction abandonnée, où le violeur les attendait.

La femme de 28 ans est partie après avoir «accompli sa mission», abandonnant sa voisine à son triste sort.

Selon une source sécuritaire, l’affaire remonte au 16 octobre dernier, et le violeur est un repris de justice qui a été arrêté et condamné plusieurs fois pour vol et violences aggravées.

Quant à la voisine complice de cet acte odieux, elle n’est pas connue des services de police, indique la même source, en ajoutant qu’elle est néanmoins connue pour son penchant à l’alcool et ses mauvaises fréquentations.

Y. N.