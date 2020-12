Tunisie : Les médecins généralistes de la santé publique observent, à leur tour, une grève

La Tunisie connaîtra, à partir de ce mardi, 1er décembre 2020, une énième grève cette année. Elle concernera les médecins généralistes de la santé publique et durera 4 jours.

A travers cette mesure, l’Union des médecins généralistes de la santé publique protestera contre le décret gouvernemental n° 341 de 2019 fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention des diplômes des études médicales, revendiquant le passage automatique et inconditionnel, au grade de, médecin spécialisé en médecine familiale.

L’Union a, par ailleurs, précisé, via un communiqué, que dans le cadre de cette grève, aucun certificat ne sera délivré par les services d’urgence, sauf en cas de réquisition judiciaire, et qu’aucune ordonnance ne sera délivrée, exceptée pour les enfants et les nourrissons.

En ce qui concerne les patients de la Covid-19, l’Union a appelé à les placer dans un service spécialisé sous la supervision d’un médecin spécialiste en cas de dépassement d’une heure de temps dans les services d’urgence, sous respiration artificielle, sans amélioration.

Elle a indiqué, dans le même cadre, qu’il n’y aura pas de prélèvement d’échantillons dans les circuits Covid-19.

C. B. Y.