Saiph remporte le HR Awards Tunisia 2020 pour la communication interne

Partagez 0 Partages

Au cours d’une cérémonie qui a réuni, vendredi 30 novembre 2020, les représentants de plusieurs sociétés nationales, le jury de la 7e édition de HR Awards Tunisia a décerné son 1er Prix 2020, dans la catégorie «Communication Interne», au Groupe Pharmaceutique Saiph, pour la qualité de sa communication, dans la gestion de la pandémie de la Covid-19. Saiph a été également nominé dans 3 autres catégories sur les 10 retenues.

Les HR Awards Tunisia ont été créés à initiative de l’Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises (Arforghe) et de la fondation Konrad Adnauer-Stiftung. Il est attribué chaque année aux entreprises les plus performantes dans la gestion des ressources humaines.

Nejla Turki et Lamjed Jemli, directrice et directeur adjoint RH et Communication du Groupe Saiph.

Source : communiqué.