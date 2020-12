Tunisie : Les créances de la Steg auprès de ses clients dépassent les deux milliards de dinars

Selon Lotfi Mokhtar, chef du département de recouvrement à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), les créances cumulées de l’entreprise auprès de ses clients ont dépassé les deux milliards de dinars, au mois d’octobre 2020.

Dans une déclaration accordée, ce jeudi 3 décembre 2020, M. Mokhtar a précisé que 1.100 million de dinars de ces créances concerne les particuliers et que 1.090 millions de dinars concerne les institutions de l’État.

Le responsable a, par ailleurs, estimé que les mesures de confinement sanitaire, décrétées par l’État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, avaient eu un impact négatif sur le processus de recouvrement de ces dettes.

Il a ajouté, d’un autre côté, que l’entreprise est tenue, en contrepartie, de réaliser des investissements annuels d’une valeur financière de plus de 1.200 millions de dinars en termes de production d’énergie, d’amélioration du réseau et de fourniture de gaz naturel et d’électricité aux différentes régions.

Il a, finalement, précisé que la Steg pourrait recourir à la coupure de l’électricité en l’absence de toute intention de paiement.

C. B. Y.