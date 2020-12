«Ija naâmlou affare» : Programme tuniso-italien pour la promotion de l’entreprenariat en Tunisie

Dans le cadre du projet Mobi-TRE, un programme financé par l’Agence italienne pour la coopération et le développement (AICS) sera exécuté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisme des Nations unies chargé des migrations, et en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes au niveau national et régional, la société civile et le secteur privée en Italie et en Tunisie.

Ce programme vise à :

– Promouvoir les investissements de la diaspora tunisienne, plus particulièrement celle établie en Italie avec des entrepreneurs tunisiens, afin de favoriser le développement régional de la Tunisie dans une perspective de coopération transnationale ;

– Développer les opportunités d’emploi pour les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la Tunisie, afin de faire reculer la pauvreté tout en diminuant les risques liés à la migration irrégulière.

A cette occasion, L’OIM a l’honneur de vous convier aux évènements de promotion entrepreneuriale du programme Mobi-TRE, qui se tiendront en ligne au profit des citoyens tunisiens résidant en Italie (TRI) à la fin de cette semaine, notamment :

– Vendredi 4 décembre, de 16h30 à 18h30 : entrepreneurs basés au Kef et à Tataouine ;

– Samedi 5 décembre, de 16h30 à 18h30 : entrepreneurs basés au Kef et à Jendouba ;

Dimanche 6 décembre, de 16h30 à 18h30: entrepreneurs basés à Médenine.

Les invités d’honneur seront :

– Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM Tunisie,

– Moez Sinaoui, ambassadeur de Tunisie en Italie,

– Laurence Hart, chef de mission de l’OIM pour l’Italie et Malte,

– Férihane Korbi Boussofara, directrice générale de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI)

– Abdelkader Mhedhbi, directeur général de l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE).

Durant cette crise sanitaire, l’OIM arrive à trouver des moyens innovateurs pour améliorer les politiques d’investissement de la diaspora tunisienne en Italie et leur implication dans l’écosystème national.

Dès lors, ces événements de matching en ligne offriront l’opportunité aux porteurs de projets tunisiens sélectionnés dans les régions cibles du projet à savoir Le Kef, Jendouba, Tataouine et Médenine de faire la présentation de leurs entreprises devant les membres de la diaspora tunisienne

résidant en Italie, dans le but de rencontrer des potentiels investisseurs afin de concrétiser un partenariat pour le développement de leurs entreprises et pour favoriser la création d’emplois dans ces régions défavorisées.



Source : Communiqué.