La médecine tunisienne en deuil : Rassemblement à la mémoire de Dr Badreddine Aloui

«La médecine tunisienne en deuil», annonce le doyen de la Faculté de médecine de Tunis Mohamed Jouini, dans un communiqué publié aujourd’hui, vendredi 4 décembre 2020, suite au décès, hier soir, du jeune médecin Badreddine Aloui, tombé dans la cage de l’ascenseur de l’hôpital régional de Jendouba. Les médecins se sont rassemblés à sa mémoire, ce matin, à la Faculté, tout en déplorant la situation du secteur de la santé en Tunisie, notamment dans les hôpitaux publics

«Ce drame interpelle sur les conditions pénibles dans lesquelles exercent les médecins dans le secteur public et rappelle le devoir de la tutelle d’offrir des moyens nécessaires financiers et logistiques pour garantir une formation des professionnels de la santé dans un climat de dignité de sérénité et de sécurité», indique encore le doyen qui a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du jeune Badreddine et à tout le secteur de la santé «qui vient de perdre, au fleuron de l’âge, un jeune médecin en formation (résident en chirurgie)».









Une foule de soldats en blouses blanches endeuillés, entre colère et douleur, se sont ainsi rassemblés, notamment en présence du Doyen Mohamed Jouini, et de Pr Ahlem Belhadj, secrétaire général du Syndicat des HUs, suite aux décès tragique de leur confrère, survenu les lieux de travail, pendant une garde à l’hôpital régional de Jendouba.

Dans cet établissement sanitaire situé au nord ouest du pays, le problème de cet ascenseur ne date pas d’hier… Il avait été soulevé plusieurs fois depuis des années et plus récemment, il y a 3 semaines, lors de la visite du ministre de la Santé. Mais il a fallu qu’un drame épouvantable arrive…

Y. N.