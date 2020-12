Officiel : Fin des horaires administratifs exceptionnels en Tunisie

Le ministère de la Fonction publique a annoncé ce vendredi 4 décembre 2020, la fin des horaires administratifs exceptionnels décrétés, en octobre dernier, dans le cadre du renforcement des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Ainsi, à partir de lundi prochain, les fonctionnaires reprendront le travail avec les horaires habituels.

Dans son communiqué, le ministère précise que la reprise au 7 décembre 2020, se fera conformément au décret gouvernemental n°2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le ministère a rappelé les horaires habituels:

Du lundi au jeudi: de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30;

Vendredi: de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30.

Rappelons que Hechmi Louzir avait indiqué, avant-hier, lors de la conférence de presse périodique du ministère de la Santé, que l’horaire décidé conformément au décret gouvernemental n°773 du 5 octobre 2020, n’a pas eu d’impact considérable sur la courbe de contaminations et n’a pas non plus limité les rassemblements, selon le comité scientifique.

Y. N.