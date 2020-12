Tunisie : 800 dos d’âne installés illégalement depuis 2018

Le directeur de l’exploitation et de l’entretien des ponts au ministère de l’Équipement, Mohamed Geusmi, a mis en garde, ce vendredi 4 décembre 2020, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, contre l’installation désordonnée de dos d’ânes. Une pratique de plus en plus fréquente.

A cet effet, il a indiqué que depuis 2018, pas de 800 constructions de ce type ont été faites dans les rues, assurant que son département a avertit les autorités locales à ce sujet, et que ce sont les citoyens les citoyens qui s’opposent aux opérations d’enlèvement… comme si on vivait dans une jungle où il n’y a pas de loi !

M. Guesmi a, par ailleurs, regretté le fait que ces dos d’âne ont causé des accidents et ont endommagé des véhicules, appelant à les enlever immédiatement.

Notons qu’en 2015, le ministère de l’Équipement avait décidé d’interdire l’installation de ces dos d’âne illégaux, menaçant toute personne touchant aux propriétés de l’État, et donc aux routes, d’être poursuivie en justice… Des paroles en l’air.

C. B. Y.