Foire du Livre de Tunis : Une nouvelle date pour 2021

Après avoir été reportée à deux reprises, la Foire internationale du Livre de Tunis aura finalement lieu du 2 au 11 avril 2021, au Palais des expositions du Kram.

Dans un communiqué publié hier soir (vendredi 4 décembre), le ministère des Affaires culturelles a fait savoir que l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques avait décidé de programmer la 36e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis à la période comprise entre le 2 et le 11 avril 2021.

La pandémie du Coronavirus (Covid-19) et la crise sanitaire mondiale qui s’en est suivie aura empêché ce grand rendez-vous littéraire d’avoir lieu en l’année 2020, comme d’ailleurs beaucoup d’autres événements culturels et artistiques. La Foire du Livre, sous la nouvelle direction de Mabrouk Manaï (succédant à Chokri Mabkhout) devait initialement avoir lieu du 9 au 19 avril 2020, puis a été reportée à la fin de l’année (du 13 au 22 novembre) dans l’espoir de voir la situation sanitaire s’améliorer, ce ne fut malheureusement pas le cas, puisque la Tunisie a connu en cette période la deuxième vague de la Covid-19.

Fawz Benali