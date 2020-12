Le syndicat des biologistes et Tobba.tn signent une convention portant sur les analyses médicales à domicile

Le Syndicat national des biologistes de libre pratique de Tunisie (SNBLPT) a signé, le 1er décembre 2020, une convention officielle avec la société Keeplyna portant sur l’utilisation de la plateforme Tobba.tn par les laboratoires d’analyses médicales.

Le recours au numérique simplifie la communication entre les citoyens et les laboratoires et facilite la gestion des prélèvements à domicile. Cette collaboration vient soutenir et promouvoir la santé numérique en Tunisie, à l’heure ou la distanciation sociale et le recours au digital sont plus que jamais utiles à la fois au citoyen et au professionnel de santé.

Le nouveau service proposé par Tobba.tn est particulièrement confortable pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se déplacer au laboratoire pour faire une analyse médicale.

Désormais, une personne âgée ou une personne handicapée peut tout faire à domicile et éviter le déplacement et l’attente. Un citoyen peut même bénéficier de l’analyse sans quitter son lieu de travail et à l’heure qui lui convient.

La plateforme Tobba.tn propose une solution innovante, sécurisée et très simple à utiliser. Que ce soit pour une prise de sang ou toute autre analyse, le patient prend un rendez-vous au choix avec son ordinateur ou son téléphone via internet. Tous les échanges entre le laboratoire et le citoyen sont sécurisés. Ainsi, le patient communique l’ordonnance au laboratoire via la plateforme et obtient ensuite le résultat de l’analyse dans son espace privé sur Tobba.tn, le tout sans se déplacer. En fait, c’est le laboratoire qui se déplace chez le patient pour faire le prélèvement en respectant les conditions et les exigences pré-analytiques.

Bien entendu, Keeplyna n’exerce pas un métier de biologiste. Ce sont les biologistes déjà autorisés à exercer en Tunisie qui font les analyses médicales. Tobba.tn ne fait que faciliter la gestion et la communication entre ces biologistes d’un côté et le citoyen de l’autre.

La convention entre le Syndicat et Tobba.tn vient renforcer la transparence dans la relation entre les laboratoires et les patients. Désormais, le patient a accès à sa note d’honoraire en fonction des analyses qui lui sont demandées et peut décider du moment de leur exécution.

Le Syndicat s’est assuré de la préservation des intérêts des biologistes et dispose désormais d’un droit de regard sur la tarification et les conditions appliquées par Tobba.tn aux laboratoires d’analyses médicales en Tunisie.

De même, le Syndicat des biologistes accorde une importance particulière à la sécurisation des données personnelles de santé des patients. Ainsi, l’autorisation officielle de l’Instance nationale de protection des donnés personnelles (INPDP) pour le traitement des données personnelles de santé, dont dispose déjà Keeplyna, fut un préalable important pour la conclusion de cette convention.

Cette collaboration entre le SNBLPT et Tobba.tn est motivée par l’importance qu’ils accordent à l’usage du numérique dans les services de santé en Tunisie et au rapprochement de ces services aux citoyens.

