Amal Saïdi : Les députés agresseurs sont Seifeddine Makhlouf, Mohamed Affès et Zied Hachemi

Lors une conférence de presse, tenue par 5 groupes parlementaires, ce lundi 7 décembre 2020, au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour revenir sur la bagarre qui a eu lieu dans les couloirs de l’hémicycle en fin de matinée, la députée Amal Saïdi (Bloc démocrate), a indiqué que les agresseurs ont été Seifeddine Makhlouf, Mohamed Affès et Zied Hachemi (tous appartenant à la coalition Al-Karma).

La députée a, en effet, dit que les 3 élus d’Al Karama avait recouru à la violence, verbale dans un premier temps, puis physique, contre elle et ses collègues Samia Abbou et Anouar Ben Chahed, en leur jetant des bouteilles d’eau au visage, en les bousculant et en leur donnant des coups de poing.

Selon le député Mohamed Ammar (Bloc démocrate), les islamistes d’Al-Karama n’ont pas accepté la demande de 5 blocs parlementaires, auprès du président de l’ARP, de consacrer une partie de la plénière d’aujourd’hui à la condamnation des propos misogynes tenus par Mohamed Affès, jeudi dernier.

Sur un autre plan, les 5 groupes parlementaires ayant tenu la conférence, à savoir le Bloc démocrate, le Bloc de la réforme nationale, Qalb Tounes, Tahya Tounes et le Bloc national, ont indiqué qu’ils déposeront une plainte judiciaire contre les agresseurs de la coalition Al-Karma.

