Tunisie : K2Rhym s’engage à venir en aide aux écoles et aux hôpitaux publics

Le rappeur tunisien K2Rhym, de son vrai nom Karim Gharbi, qui a promis de faire don d’équipements médicaux à l’hôpital régional de Kasserine, où il s’est rendu hier, dimanche 6 décembre 2020, et qui a signé, le jour même, un contrat avec un entrepreneur pour le réaménagement de l’école rurale Waljet El-Dhel à El-Argoub, relevant de la délégation de Thala, a annoncé qu’il s’engage à venir en aide aux écoles et aux hôpitaux publics en Tunisie.

«Je veux vous dire que je me lance dans la restauration et le réaménagement des écoles et des hôpitaux situés dans les zones démunies et ce dans toute la Tunisie», a-t-il indiqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram, avant de s’adresser aux jeunes des quartiers populaires : «Sachez que je suis l’un des vôtres, je suis conscient de la situation et je ne vous oublie pas. Je termine le réaménagement des établissements sanitaires et scolaires, puis je reviendrai vers vous».

Ce n’est pas la première fois que K2, «le bad boy au cœur tendre», vienne en aide à ses compatriotes, il a souvent fait preuve de beaucoup de générosité, notamment en faisant don de 100.000 dinars au centre d’encadrement et d’orientation social de Zahrouni, et 50.000 DT au profit du village SOS Gammarth, ou encore en prenant en charge 14 enfants de l’association « La voix de l’enfant » à Nabeul, ainsi que les familles et les enfants des 12 ouvrières agricoles du village Blahdia à Sabbala (Sidi Bouzid), décédées dans un terrible accident de la route le 28 avril 2019.

Il est également venu en aide, de nombreuses fois, à des personnes malades, en prenant en charge, les frais de leur hospitalisation, suite à des appels lancés par la société civile. K2Rhym, qui n’a jamais hésité à tendre la main, a toujours affirmé qu’il aime son pays par dessus tout…

Rappelons que le rappeur, qui réside actuellement entre les États-Unis et la Tunisie, a été choisi en 2017, par l’ONU comme Ambassadeur de bonne volonté.

Y. N.