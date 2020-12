Amira Charfeddine portera plainte contre Aloui et Makhlouf

La députée Amira Charfeddine a dénoncé hier soir, lundi soir 7 décembre 2020, les déclarations des députés Al-Karama Seifeddine Makhlouf et Abdellatif Aloui, qui pour se déresponsabiliser de l’agression du député Anouar Benchahed, lui ont fait porter le chapeau en l’accusant de… l’avoir griffé! «Les députés de cette coalition ont violenté mon collègue et il y a même des preuves. Je vais donc saisir la justice pour diffamation», a-t-elle affirmé.

«Au début lorsque le président de la coalition Al-Karama a lancé cette accusation, j’ai pris en considération son état psychique, sachant qu’il vient de perdre sa mère et par respect à celle-ci, j’ai préféré ne rien dire. Mais il a insisté et Abdellatif Aloui en a fait autant», a-t-elle déploré en ajoutant : «Je suis un femme éduquée et bien plus classe que ça et je suis au dessus de ce genre de comportement. Élevez un peu le niveau, ça va trop loin. C’est une honte pour cette Assemblée !».

Amira Charfeddine a par ailleurs affirmé que ce sont les députés Al-Karama qui ont agressé les députés et que tout a été filmé : «Ils entravent les travaux de l’Assemblée, insultent et agressent leurs collègues et les diffament. Je vais saisir la justice et j’appelle la présidence de l’Assemblée à exprimer sa solidarité, d’autant que moi aussi j’ai été agressée».

Rappelons que 5 blocs parlementaires ont saisi la justice contre les députés Al-Karama, qui ont agressé, hier à l’Assemblée, leurs collègues, notamment Samia Abbou, Anouar Benchahed et Amal Saïdi.

Selon cette dernière, Seifeddine Makhlouf, Mohamed Affes et Zied Hechmi, sont derrière cette agression.

Y. N.