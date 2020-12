Femmes Maghrébines organise la 2e édition du Marché de Noël Solidaire

Après le franc succès de la première édition, où plus de 13.000 DT ont été récoltés en faveur du village SOS Gammarth, en plus des centaines de cadeaux offerts directement aux enfants, le magazine Femmes Maghrébines organise, en partenariat avec le collectif Be Tounsi, la 2e édition du Marché de Noel Solidaire, les 19 et 20 décembre 2020, à Gammarth.

Le succès rencontré par la première édition de cette manifestation démontre qu’elle répond à un besoin d’alternative dans la consommation en lien avec les fêtes de fin d’année.

Durant les deux jours, des milliers de visiteurs ont été séduits par l’ambiance féérique créée par cette action de solidarité et d’amour, ainsi que par la qualité des exposants qui mettaient à l’honneur le patrimoine culturel et le savoir-faire artisanal tunisien.

La large couverture médiatique, la présence d’un grand nombre d’artistes, politiciens, influenceurs… ont fait de ce rendez-vous une fête inoubliable aussi bien pour les organisateurs et les visiteurs que pour les enfants du village SOS.

Placé sous le signe de l’éthique, de l’écologie, de la solidarité et de la promotion de l’artisanat, la deuxième édition offrira une alternative aux personnes souhaitant faire des cadeaux intelligents et utiles en cette période de fêtes de fin d’année.

Au programme, trente stands de créateurs pour des cadeaux originaux, mais aussi des ateliers et des animations pour enfants et adultes.

Ressuscitant notre patrimoine vestimentaire et pérennisant les techniques artisanales ancestrales, les exposants offriront des articles de très haute qualité qui redonnent toute leur splendeur à des métiers en voie de disparition.

L’offre sera très diversifiée : articles de décoration, objets en bois, céramiques, bougies, loisirs créatifs de Noël, articles de cadeaux, coutures et créations, objets d’ici et d’ailleurs. Mais aussi des produits de bouche avec biscuits, confitures, chocolats, épicerie fine, produits bio… Tout a été pensé et préparé pour amuser les papilles des visiteurs.

L’année dernière, plus de 13.000 DT ont été récoltés en faveur du village SOS Gammarth.

Une occasion pour que ce shopping de Noël soit synonyme de dépenses responsables et solidaires.

Un grand sapin de Noël est également prévu cette année pour faire le bonheur des enfants du village SOS de Gammarth. A cette occasion, Femmes Maghrébines et Be Tounsi lancent un appel aux Tunisiens pour participer à la décoration et aux cadeaux à déposer au pied du sapin. Ce cadeau pourrait être un vêtement, un livre, un jouet neuf ou déjà utilisé mais bien conservé ou encore des confiseries.

Enfin, et parce que cette année est exceptionnelle, à cause de la Covid-19, toutes les mesures sanitaires sont prévues pour éviter la contamination.

Source : communiqué.